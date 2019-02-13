Отток населения из Нижнекамска за год сократился почти в 10 раз
В Нижнекамске заметно сократился отток населения. Приятными цифрами поделились власти города. Так, в прошлом механическая миграция составила минус 189 человек. При этом, если сравнить цифры за пять последних лет, то отток населения сократился почти в 10 раз.
- С 2013 года, когда пик оттока составлял 1725 человек, мы с каждым годом добивались снижения этого значения, - напомнил мэр Нижнекамска. - И сегодняшний, пусть пока и отрицательный показатель в 189 человек, обнаруживает положительную динамику, - пояснил мэр города Айдар Метшин.
По словам градоначальника, причина такого серьёзного уменьшения миграции – в качественных изменениях, которые происходят на территории Нижнекамска.
ИСТОЧНИК KP.RU