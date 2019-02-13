2019-02-13T14:48:59+03:00
Общество

Отток населения из Нижнекамска за год сократился почти в 10 раз

В минувшем году этот показатель составил всего 189 человек
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Нижнекамска.Фото: мэрия Нижнекамска.
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В Нижнекамске заметно сократился отток населения. Приятными цифрами поделились власти города. Так, в прошлом механическая миграция составила минус 189 человек. При этом, если сравнить цифры за пять последних лет, то отток населения сократился почти в 10 раз.

- С 2013 года, когда пик оттока составлял 1725 человек, мы с каждым годом добивались снижения этого значения, - напомнил мэр Нижнекамска. - И сегодняшний, пусть пока и отрицательный показатель в 189 человек, обнаруживает положительную динамику, - пояснил мэр города Айдар Метшин.

По словам градоначальника, причина такого серьёзного уменьшения миграции – в качественных изменениях, которые происходят на территории Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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