13 февраля в домах трех районов Казани на время отключат свет
Так, с 8.00 до 11.00 обесточат Вахитовский район по адресам: ул.Гаспринского, 29, 31, ул.Сары Садыковой, 20. Там же с 13.00 до 16.00 света не будет по адресам: ул.Масгута Латыпова, 58, ул.Пугачева, 45.
С 8.00 до 17.00 отключат дома поселка Восточный Приволжского района по улицам Акчулпан и Механиков.
С 9.00 до 18.00 не будет света в Советском районе:
- в поселке Константиновка по улицам: Беркутова, Кленовая, переулок Ягодный, Ясеневая;
- в поселке Большие Клыки по улицам: Геологов, Мамадышская, Новоселья, Рыбная, Тюлячинская;
- в поселке Киндери по улицам: Мирсая Амира, Асылъяр, Лачын;
- в поселке Кульсеитово по улицам: Авиации, переулок Айнур, переулок Акъяр, Байрам, Болынлык, Бэйге, Главная, Дулкын, Журавлиная, Зеленая, Зеркальная, Казан Су, Каменева, Ключевая, переулок Конструкторский, Оптиков, Ромашковая, Светозарная, Тугай, Туполева, переулок Тенистый, Чулпан;
- в поселке Большие Дербышки по улицам: Заречная, Новая, Окружная, Фаттахова
- в СНТ «Смородинка», «Виктория-Заречье», «Чайка».
ИСТОЧНИК KP.RU