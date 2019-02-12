13 февраля в домах трех районов Казани на время отключат свет

12 Февр. 18:25 2019-02-12T18:25:53+03:00

Причина в плановом ремонте и техобслуживании на сетях

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Так, с 8.00 до 11.00 обесточат Вахитовский район по адресам: ул.Гаспринского, 29, 31, ул.Сары Садыковой, 20. Там же с 13.00 до 16.00 света не будет по адресам: ул.Масгута Латыпова, 58, ул.Пугачева, 45.

С 8.00 до 17.00 отключат дома поселка Восточный Приволжского района по улицам Акчулпан и Механиков.

С 9.00 до 18.00 не будет света в Советском районе:

- в поселке Константиновка по улицам: Беркутова, Кленовая, переулок Ягодный, Ясеневая;

- в поселке Большие Клыки по улицам: Геологов, Мамадышская, Новоселья, Рыбная, Тюлячинская;

- в поселке Киндери по улицам: Мирсая Амира, Асылъяр, Лачын;

- в поселке Кульсеитово по улицам: Авиации, переулок Айнур, переулок Акъяр, Байрам, Болынлык, Бэйге, Главная, Дулкын, Журавлиная, Зеленая, Зеркальная, Казан Су, Каменева, Ключевая, переулок Конструкторский, Оптиков, Ромашковая, Светозарная, Тугай, Туполева, переулок Тенистый, Чулпан;

- в поселке Большие Дербышки по улицам: Заречная, Новая, Окружная, Фаттахова

- в СНТ «Смородинка», «Виктория-Заречье», «Чайка».

ИСТОЧНИК KP.RU