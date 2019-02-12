В Казани ряд домов Авиастроительного района на сутки оставят без воды

12 Февр. 12:33 2019-02-12T12:33:01+03:00

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Необычный «подарок» на День всех влюбленных подготовил жителям Авиастроительного района Казани местный Водоканал. Там в ряде домов отключат воду. Причем краны у горожан пересохнут ровно на сутки. Причиной тому называется проведение работ по подключению двух водопроводов по улице 2-я Ленинградская к централизованным сетям водоснабжения.

Итак, с 9.00 14 февраля до 9.00 15 февраля воды не будет по адресам: улица Годовикова, 15, улица Максимова, 3, 7а (д/с №141), улица Олега Кошевого, 17, 19, улица Трамвайная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Кроме того, в домах №№2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 6а, что на улице Олега Кошевого, в указанное время понизят давление воды.

В связи с этим все тот же МУП «Водоканал» просит горожан позаботится о том, чтобы заблаговременно обеспечить себе необходимые запасы воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU