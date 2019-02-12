2019-02-12T10:22:19+03:00
Общество

В Казани уже больше суток ищут пропавшую 11-летнюю школьницу

Анастасия Бывшева ушла из дома утром 11 февраля, но до сих пор не вернулась
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "ЛизаАлерт"Фото: ПСО "ЛизаАлерт"
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В понедельник, 11 февраля, 11-летняя жительница Казани Анастасия Бывшева ушла из дома, но обратно не вернулась до сих пор. Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" начали самостоятельные поиски девочки в три часа ночи.

Известно, что на момент пропажи Анастасия была ядовито-зеленого цвета шапке, сером пуховике и такого же цвета полуботинках. Школьница ростом 170 сантиметров имеет среднее телосложение, темно-каштановые волосы и карие глаза.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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