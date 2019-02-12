В Татарстане ночью вспыхнул пожар в крупном торговом центре

12 Февр. 08:11 2019-02-12T08:11:54+03:00

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Сообщение о том, что в Чистополе на улице Энгельса загорелся торговый центр "ЭССЕН" поступило 11 февраля в 23.53. О возгорании сообщил охранник, который остался дежурить там ночью. Мужчина, услышав запах дыма, эвакуировался самосточтельно и сразу вызвал пожарных.

Прибыв на место ЧП, огнеборцы провели разведку и обнаружили очаг возгорания. Им оказался киоск, расположенный при входе в ТЦ. Его быстро потушили.

- Общая площадь пожара составила пять квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU