В Татарстане ночью вспыхнул пожар в крупном торговом центре
Сообщение о том, что в Чистополе на улице Энгельса загорелся торговый центр "ЭССЕН" поступило 11 февраля в 23.53. О возгорании сообщил охранник, который остался дежурить там ночью. Мужчина, услышав запах дыма, эвакуировался самосточтельно и сразу вызвал пожарных.
Прибыв на место ЧП, огнеборцы провели разведку и обнаружили очаг возгорания. Им оказался киоск, расположенный при входе в ТЦ. Его быстро потушили.
- Общая площадь пожара составила пять квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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