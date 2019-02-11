2019-02-11T13:45:06+03:00
Экономика

Минкульт Татарстана потратит более миллиона рублей на атласы Казахстана

Всего планируется закупить сто книг, стоимость каждой - примерно 12 тысяч рублей
Владимир КРУПСКИЙ
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Всего планируется купить сто атласов.Всего планируется купить сто атласов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Министерство культуры Татарстана решило закупить партию книг "Большой атлас Республики Казахстан". Соответствующий тендер уже разместили на сайте госзакупок. Всего планируется приобрести сто изданий. Сумма, которую минкульт РТ готов потратить на книги - 1,22 миллиона рублей.

Известно, что атласы Казахстана планируют распространить по татарстанским библиотекам. Самое большое количество изданий будет храниться в Национальной библиотеке РТ. Туда поставят 10 книг.

Отметим, что "Большой атлас Республики Казахстан" насчитывает 888 страниц. На них содержатся тысячи иллюстраций, а также сотни картограмм и различных планов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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