Казанские спасатели сохранили жизни 288 человек в 2018 году

СЕГОДНЯ 08:23 2019-02-11T08:25:13+03:00

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Итоги прошедшего, 2018 года, подвели в мэрии Казани. О том, сколько жизней удалось спасти, рассказал начальник Управления гражданской защиты Исполкома Казани Фердинанд Тимурханов.

Всего поисково-спасательный отряд ПСО УГЗ Исполкома Казани выезжал 861 раз по заявкам жителей города, которым была необходима помощь. При этом удалось спасти жизни 288 человек, среди которых 51 ребенок. Своевременную помощь оказали 465 пострадавшим.

Чаще всего спасателей вызывали для организации эвакуаций пострадавших из зданий, для ликвидации последствий ДТП и ЧС, оказывали помощь при происшествях на воде. Пришлось выручать из беды и животных, которые, как правило, попадали в ямы и колодцы, и не могли самостоятельно выбраться.

ИСТОЧНИК KP.RU