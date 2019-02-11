2019-02-11T08:05:30+03:00
Общество

Казань благодаря госзакупкам сэкономила 1,2 миллиарда рублей

Об этом рассказали на "Деловом понедельнике" в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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О том, как экономно расходовался бюджет Казани, рассказал директор Дирекции по конкурентной политики и закупкам Григорий Харитонов. Оказалось, что благодаря госзакупкам бюджет сохранил 1,2 миллиарда рублей. И это больше почти в 1,8 раз, чем в 2017 году.

Всего для муниципальных заказчиков город провел 1225 закупочных процедур на сумму более 5,4 миллиарда рублей. При этом было рассмотрено 13410 заявок от унитарных предприятий и от АО - на 18,8 миллиардов рублей.

Объем муниципальёных закупок по сравнению с 2017 годом уменьшился на 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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