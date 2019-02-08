2019-02-08T14:48:53+03:00
Спорт

Дальше без Джанаева: "Рубин" разорвал контракт с опытным вратарем

Голкипер отыграл за казанский клуб полтора сезона
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Очередной футболист покинул казанский "Рубин". На сей раз стало известно, что соглашение с клубом расторг голкипер Сослан Джанаев. 31-летний вратарь появился в составе казанского клуба летом 2017 года.

В первый же сезон он смог вытеснить Сергея Рыжикова и стать первым номером. Нынешний сезон он также начинал, как основной вратарь, но постепенно перестал попадать в состав, уступив место Ивану Коновалову.

По официальной версии у Джанаева была травма. Впрочем, по данным ряда СМИ, голкипер являлся одним из самых высокооплачваемых игроков в команде и, учитывая сложное финансовое положение в "Рубине", платить столь высокое жалование ему уже не могли.

Всего за "Рубин" Джанаев сыграл в 23 матчах. 8 из них он отстоял на ноль. Где продолжит карьеру Джанаев, пока не ясно. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны екатеринбургского "Урала".

ИСТОЧНИК KP.RU

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