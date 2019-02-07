В Казани чиновник выписал продавцу яиц 27 незаконных штрафа

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-07T16:13:27+03:00

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Уголовное дело в отношении главного специалиста отдела по вопросам общественной безопасности администрации Кировского и Московского районов Казани - 37-летнего Олега Сайдашева, были возбуждены по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".

Как полагает следствие, еще в 2017 году Сайдашев составил протокол об административном правонарушении в отношении 22-летнего мужчины. Тот торговал яйцами с автомобиля в не положенном месте.

На следующий год Сайдашеву было лень патрулировать территорию, и он с апреля по август, внося анкетные данные мужчины, составлял в отношении него протоколы за все те же яйца.

- В результате тому было назначено 27 административных штрафов на сумму более 84 тысяч рублей. О которых продавец не знал, поскольку уведомления отправлялись по адресу его прописки в Лаишевском районе, а сам он жил в Казани, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Свою причастность к совершению преступления Сайдашев признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU