2019-02-07T18:02:24+03:00
Спорт

На третьем сборе в Турции "Рубин" сыграет с "Шахтером" и "Динамо"

Всего казанцы проведут четыре спарринга
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Стали известны соперники казанского "Рубина" на третьем тренировочном сборе. Он, как и предыдущие два, состоится в турецком Белеке. В период с 10 по 23 февраля подопечных Курбана Бердыева ожидают четыре спарринга.

Первый поединок казанцы проведут 13 февраля. В соперниках значится "Шахтер". Правда, не донецкий, а белорусский. 16 февраля соперником команды Бердыева станет "Оренбург". Спустя три дня "Рубин" сразится с казахстанским "Тоболом", а в заключительный день сборов проведет спарринг с московским "Динамо".

Отметим, что с начала зимы "Рубин" провел шесть товарищеских матчей. В них казанцы одержали одну победу, над венгерским "Диошдьером", один раз уступили (норвежскому "Тромсе"), и четыре раза сыграли вничью - с румынским "Виторулом", чешским "Фаставом", словацким "Слованом" и сербскими "Радничками".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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