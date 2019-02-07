На третьем сборе в Турции "Рубин" сыграет с "Шахтером" и "Динамо"
Стали известны соперники казанского "Рубина" на третьем тренировочном сборе. Он, как и предыдущие два, состоится в турецком Белеке. В период с 10 по 23 февраля подопечных Курбана Бердыева ожидают четыре спарринга.
Первый поединок казанцы проведут 13 февраля. В соперниках значится "Шахтер". Правда, не донецкий, а белорусский. 16 февраля соперником команды Бердыева станет "Оренбург". Спустя три дня "Рубин" сразится с казахстанским "Тоболом", а в заключительный день сборов проведет спарринг с московским "Динамо".
Отметим, что с начала зимы "Рубин" провел шесть товарищеских матчей. В них казанцы одержали одну победу, над венгерским "Диошдьером", один раз уступили (норвежскому "Тромсе"), и четыре раза сыграли вничью - с румынским "Виторулом", чешским "Фаставом", словацким "Слованом" и сербскими "Радничками".
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»