2019-02-07T15:55:10+03:00
Общество

Территориальную схему Татарстана по обращению с отходами выдвинули на общественные обсуждения

В нее входит и строительство под Казанью мусоросжигательного завода
Алина ГАБДУЛИНА
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Данная терсхема включает в себя и строительство мусоросжигательного заводаДанная терсхема включает в себя и строительство мусоросжигательного заводаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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После соответствующего решения Верховного суда России территориальная схема Татарстана по обращению с отходами пройдет общественные обсуждения. Ее признали недействительной.

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на пресс-конференции в Кабмине республики объяснила, что постановление о том, что такие схемы должны проходить общественные обсуждения, вышло в сентябре прошлого года, а сама схема по обращению с отходами была принята в марте.

Галимова также напомнила, что схема, включающая в себя и строительство мусоросжигательного завода, появилась на сайте регионального министерства строительства 4 февраля. Сейчас любой желающий может высказать свои пожелания и предложения, отправив их на почту ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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