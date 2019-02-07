Территориальную схему Татарстана по обращению с отходами выдвинули на общественные обсуждения
После соответствующего решения Верховного суда России территориальная схема Татарстана по обращению с отходами пройдет общественные обсуждения. Ее признали недействительной.
Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на пресс-конференции в Кабмине республики объяснила, что постановление о том, что такие схемы должны проходить общественные обсуждения, вышло в сентябре прошлого года, а сама схема по обращению с отходами была принята в марте.
Галимова также напомнила, что схема, включающая в себя и строительство мусоросжигательного завода, появилась на сайте регионального министерства строительства 4 февраля. Сейчас любой желающий может высказать свои пожелания и предложения, отправив их на почту ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU