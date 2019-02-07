В Казани спасатели вытащили собаку из коллектора
Не давал уснуть жителям жилых многоэтажек на улице Урицкого собачий вой. Пес выл так сильно, что несколько человек отправились искать его уже под утро 7 февраля. В 4.16 нашли - дворняжка упала в коллектор и выбраться обратно самостоятельно не могла. Собака в ошейнике звала на помощь хозяина как могла - громким лаем и воем.
Фото: МЧС Татарстана
Нашедшие пса люди вызвали спасателей. На место сразу прибыла дежурная смена спасателей ЗПСО №2. Вызволять собаку пришлось в костюме химзащиты, она стояла в жидкости. Животное прицепили за ошейник к поводку и вытащили из коллектора при помощи веревки, сообщили в МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU