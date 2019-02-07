В Чебоксарах ранее судимый насильник напал на пенсионерку
Нападение на 56-летнюю жительницу Чебоксар произошло примерно в 20.00 во вторник, 5 февраля в подъезде одного из жилых домов по проспекту Ленина. Угрожая пенсионерке убийством, мужчина совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные с угрозой убийством", - сообщили в СУ СКР Чувашии.
Злоумышленника удалось быстро установить и задержать. Им оказался ранее судимый 50-летний житель города. Потерпевшая его опознала, решается опрос об избрании меры пресечения.
В 2003 году злоумышленник был осужден за грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера к наказанию на срок более 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Освободился мужчина в 2014 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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