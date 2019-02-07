В Марий Эл разыскивают пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-07T08:45:36+03:00

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66-летняя Тамара Михайловна Скворцова пропала с 23 января. В последний раз пенсионерку видели возле магазина в селе Кужмара Звениговского района. Домой - в деревню Большие Вележи, она не вернулась, и с тех пор разыскать ее не могут ни родственники, ни полиция.

ОМВД России по Звениговскому району объявили пенсионерку в розыск, и просят неравнодушных граждан вспомнить, не встречали ли они Тамару Михайловну.

Всех, кто видел женщину, просят позвонить в МВД Марий ЭлФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Приметы: на вид 67 лет, рост около 160 см, полного телосложения, волосы седые. Была одета в болоньевое пальто бордового цвета, черные сапоги-дутики, на голове платок серого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемой просят сообщать в полицию по телефону 102, либо телефону доверия МВД Марий Эл: 8(8362) 68-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU