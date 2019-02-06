2019-02-06T18:20:22+03:00
Общество

Скончался один из основателей и строителей шинного завода в Нижнекамске

Николай Зеленов возглавлял предприятие с 1971 по 1997 годы
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии НижнекамскаФото: пресс-служба мэрии Нижнекамска
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В Нижнекамске на 87-ом году жизни скончался один из основателей и строителей шинного завода, а также его первый директор Николай Зеленов. Он возглавлял предприятие с 1971 по 1997 годы.

Зеленов также является автором логотипа и известной торговой марки шин "Кама". Известно, что до последних дней он работал советником председателя совета директоров "Нижнекамскшины".

ИСТОЧНИК KP.RU

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