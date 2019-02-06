В Казани для беременных организуют бесплатные практические занятия по йоге

СЕГОДНЯ 15:52 2019-02-06T15:52:34+03:00

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В середине февраля, а именно 16 и 17 числа, для беременных организуют специальные курсы, на которых расскажут, как правильно следить за своим здоровьем и ухаживать за новорожденными детьми.

Принять очное участие в них могут 240 будущих матерей, а также 600 заочно. В частности, всех ждут семинары по диетологии беременных, практические занятия по йоге, дыхательные практики при беременности и в родах, лекции акушеров-гинекологов, консультация специалистов по грудному вскармливанию и медитация беременных.

Участие в проекте бесплатное, зарегистрироваться можно до 15 февраля на сайте, а также в группе.

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ИСТОЧНИК KP.RU