2019-02-06T14:55:46+03:00
Общество

7 февраля жителей трех районов Казани оставят без света

Это связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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В частности без электричества на время останутся дома в трех поселках.В частности без электричества на время останутся дома в трех поселках.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В этот четверг, 7 февраля, из-за плановых работ на сетях в трех районах столицы Татарстана без света оставят жителей ряда домов.

Так, с 13.00 до 16.00 в Вахитовском районе обесточат дом №20а, что на улице Бутлерова.

В свою очередь в поселке Алтан Приволжского района с 9.00 до 13.00 электричество пропадет у жителей улиц: Бердэмлек, Габишева, Карагач и Строителей. В это же время света не будет в доме №2а в переулке Урмале, 2а.

С 8.00 до 17.00 электричества отключат и в поселке Восточный по улицам: Газовая, Механиков, Милосердия и Таулы.

А с 9.00 до 18.00 в Советском районе обесточат дома по адресам: улица Зур Урам, 1, 1а, 2, 2а, 1б, 1в, 3, 6а, 16. На этот же период времени свет отключат в поселке Большие Дербышки по улицам: Исаева, Кооперативная и Советская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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