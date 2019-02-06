2019-02-06T15:05:50+03:00
Общество

8 февраля в Казани на Кремлевской набережной заработает "Фабрика любви"

Там даже установят свой ЗАГС
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: кремлевская набережнаяФото: кремлевская набережная
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В эту пятницу, 8 февраля, на Кремлевской набережной в Казани откроется настоящая "Фабрика любви". На ней вплоть до 21 февраля текущего года будет царить атмосфера романтики, и работать Купидоны.

Также на фабрике будет работать и несколько зон, среди которых: кафе с лакомствами, мастерская любви, почта купидонов и интерактивный квест по мотивам книг о Гарри Потере. Также здесь можно будет посмотреть фильмы о любви и покататься на тюбингах с горки.

Помимо этого, у гостей "Фабрики любви" будет возможность пожениться! На набережной установят свой ЗАГС, где любой желающий сможет зарегистрировать свой брак и получить соответствующее свидетельство. Все в шутку, конечно.

Территория будет работать по будням с 16.00 до 22.00 и по выходным с 12.00 до 22.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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