16 февраля в Татарстане пройдут зимние игры "Кыш Батыр-2019"

СЕГОДНЯ 19:26 2019-02-06T19:26:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Татарстанцев и гостей республики приглашают принять участие в качестве спортсменов или зрителей зимних игр "Кыш Батыр-2019". Состязания пройдут 16 февраля в Великом Болгаре. Название мероприятия переводится как "Богатырь зимы".

Как рассказали "КП-Казань" организаторы мероприятия, во время праздника пройдут открытые соревнования по спортивно-историческому или современному биатлону. Участвовать в них смогут все жалающие.

Тех, кто приедет поболеть за спортсменов, ждут также захватывающие рыцарские поединки от военно-исторических клубов Татарстана и лыжное многоборье с остановками на стрельбу из лука, метание копья, топора и камня.

Традиционно фестиваль пройдет в средневековом антураже, среди рыцарей в доспехах и мастеров-ремесленников на фоне музейно-исторического комплекса древнего города, сообщили в Госкомитете по туризму Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU