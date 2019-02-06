16 февраля в Татарстане пройдут зимние игры "Кыш Батыр-2019"
Татарстанцев и гостей республики приглашают принять участие в качестве спортсменов или зрителей зимних игр "Кыш Батыр-2019". Состязания пройдут 16 февраля в Великом Болгаре. Название мероприятия переводится как "Богатырь зимы".
Как рассказали "КП-Казань" организаторы мероприятия, во время праздника пройдут открытые соревнования по спортивно-историческому или современному биатлону. Участвовать в них смогут все жалающие.
Тех, кто приедет поболеть за спортсменов, ждут также захватывающие рыцарские поединки от военно-исторических клубов Татарстана и лыжное многоборье с остановками на стрельбу из лука, метание копья, топора и камня.
Традиционно фестиваль пройдет в средневековом антураже, среди рыцарей в доспехах и мастеров-ремесленников на фоне музейно-исторического комплекса древнего города, сообщили в Госкомитете по туризму Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU