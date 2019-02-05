В Татарстане росгвардейцы задержали мужчину, который пытался отобрать у таксиста деньги
Нападение на таксиста произошло 3 февраля в 4.00 в Заинске. В полицию позвонил мужчина и сообщил, что на него с ножом напал пассажир такси.
На место, которое указал потерпевший, быстро примчались патрульные автомобили Росгвардии Татарстана. Увидев спецавтомобили, злоумышленник пустился наутек, но его задержали. Рядом с такси находился водитель, который рассказал о произошедшем.
Пассажира он подвез до указанного им адреса, но выходить мужчина не торопился. Он выхватил нож и потребовал у таксиста всю наличку. Тот сделал вид, что собирает деньги, а сам, улучив момент, убежал и вызвал полицию.
- Задержанным оказался 36-летний местный житель, безработный, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Возбуждено уголовное дело статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU
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