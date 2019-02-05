Из-за прокладки канализации движение по трем улицам Казани будет ограничено до конца февраля

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-05T11:40:37+03:00

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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе очередное перекрытие дорог. Так, до 28 февраля продлено ограничение движения транспорта на участках улиц коттеджного поселка Плодопитомник. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

До конца месяца останется перекрытой проезжая часть на участках улиц Жасминная (от дома №30 до улицы Листопадная), Жимешле (от дома №1 до улицы Листопадная) и Листопадная в районе дома №13а.

- Ограничение связано с прокладкой канализации для коттеджного поселка, - уточнили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU