Из-за прокладки канализации движение по трем улицам Казани будет ограничено до конца февраля
Перекрытие дорог в поселке Плодопитомник решили продлить
Ограничение движения решили продлить.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе очередное перекрытие дорог. Так, до 28 февраля продлено ограничение движения транспорта на участках улиц коттеджного поселка Плодопитомник. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.
До конца месяца останется перекрытой проезжая часть на участках улиц Жасминная (от дома №30 до улицы Листопадная), Жимешле (от дома №1 до улицы Листопадная) и Листопадная в районе дома №13а.
- Ограничение связано с прокладкой канализации для коттеджного поселка, - уточнили в пресс-службе мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU