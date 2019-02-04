Жителя Йошкар-Олы обманули на 18,9 тысяч рублей при покупке барабана

СЕГОДНЯ 19:01 2019-02-04T19:01:40+03:00

Пришедший инструмент, по словам мужчины, не соответствовал, указанным в объявлении, характеристикам. Фото: Влад КОМЯКОВ

Изменить размер текста: A A

В полицию столицы Марий Эл обратился 29-летний горожанин. Мужчина увидел в одной из социальных сетей объявление о продаже барабана. Видимо, инструмент так приглянулся йошкаролинцу, что он решил выложить за него 18,9 тысяч рублей.

Перечислил деньги и стал ждать посылку. Она пришла, вот только в ней оказался не тот барабан – он не соответствовал характеристикам, указанным в объявлении.

Покупатель связался с продавцом, но тот отказался менять товар. К тому же спустя время и вовсе перестал выходить на связь.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщают в МВД Марий Эл. – В результате полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Тверской области.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU