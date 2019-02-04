2019-02-04T19:01:40+03:00
Происшествия

Жителя Йошкар-Олы обманули на 18,9 тысяч рублей при покупке барабана

Полицейские смогли установить личность подозреваемого в мошенничестве
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Пришедший инструмент, по словам мужчины, не соответствовал, указанным в объявлении, характеристикам.Пришедший инструмент, по словам мужчины, не соответствовал, указанным в объявлении, характеристикам.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В полицию столицы Марий Эл обратился 29-летний горожанин. Мужчина увидел в одной из социальных сетей объявление о продаже барабана. Видимо, инструмент так приглянулся йошкаролинцу, что он решил выложить за него 18,9 тысяч рублей.

Перечислил деньги и стал ждать посылку. Она пришла, вот только в ней оказался не тот барабан – он не соответствовал характеристикам, указанным в объявлении.

Покупатель связался с продавцом, но тот отказался менять товар. К тому же спустя время и вовсе перестал выходить на связь.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», - сообщают в МВД Марий Эл. – В результате полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Тверской области.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из бюджета России на развитие «Волжской Булгарии» в Татарстане будет выделено более 331 миллиона рублей
Жителя Чувашии будут судить за то, что он в ссоре задушил свою соседку
Татарстан занял 17 строчку в рейтинге регионов по потреблению водки
В Набережных Челнах за прошлую неделю заболеваемость ОРВИ увеличилась на 39%
В Казани мужчину, забравшего у спящего мобильный телефон, приговорили к 2,5 годам колонии
В ПФО среди финалистов «Лидеров России» 2018-2019 года оказались 4 жителя Татарстана и один Чувашии
В Казани передано в суд уголовное дело экс-начальника уголовного розыска Татарстана о взятке
5 февраля в Казань приедет вице-премьер Правительства России Максим Акимов
Две казанские пенсионерки хотели получить компенсацию за БАДы и отдали мошенникам 3,5 миллиона рублей
ВТБ и НИУ ВШЭ обучат участников олимпиады «Я - профессионал»
В Татарстане создадут зоологический заказник площадью 1,4 тысяч гектар
В Чувашии уже 513 детей отправились на карантин из-за гриппа и ОРВИ
В Татарстане задержан мужчина, напавший на 13-летнюю школьницу
5 февраля в Казани на день без света оставят дома в трех районах
В Чувашии следователи разбираются в обстоятельствах гибели матери и сына на пожаре
В 2019 году для татарстанских школьников организуют промышленный туризм
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Suzuki на специальных условиях
За последние семь лет Казань сэкономила на тепле 2,6 миллиарда рублей
В Чебоксарах в результате ДТП с участием легковушки и грузовика пострадала 7-летняя девочка
Только за январь 2019 года в Казани за административные нарушения было наложено штрафов на 18,8 миллиона рублей
4 февраля ГИБДД Татарстана советует водителям быть осторожней