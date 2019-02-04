В ПФО среди финалистов «Лидеров России» 2018-2019 года оказались 4 жителя Татарстана и один Чувашии
Стали известны имена 19 финалистов «Лидеров России» 2018-2019 года из Приволжского федерального округа (ПФО). Среди них оказались 4 жителя Татарстана и один Чувашии.
Так, за звание «Лидера России» поборются сотрудник Нижнекамского хлебокомбината Рустем Абдуллин, казанцы Рустем Гумеров и Виктор Никитин, сотрудник татарстанского клинического онкологического диспансера Владимир Жаворонков и безработный житель Чебоксар Роман Дементьев.
Известно, что для дальнейшего выхода в финал им предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Сам же финал всероссийского конкурса пройдет с 13 по 17 марта текущего года в Сочи.
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ИСТОЧНИК KP.RU