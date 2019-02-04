В ПФО среди финалистов «Лидеров России» 2018-2019 года оказались 4 жителя Татарстана и один Чувашии

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-04T17:02:00+03:00

Всего же из Приволжского федерального округа в финал вышли порядка 19 человек

Итоги конкурса управленцев подведут с 13 по 17 марта текущего года в Сочи

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Стали известны имена 19 финалистов «Лидеров России» 2018-2019 года из Приволжского федерального округа (ПФО). Среди них оказались 4 жителя Татарстана и один Чувашии.

Так, за звание «Лидера России» поборются сотрудник Нижнекамского хлебокомбината Рустем Абдуллин, казанцы Рустем Гумеров и Виктор Никитин, сотрудник татарстанского клинического онкологического диспансера Владимир Жаворонков и безработный житель Чебоксар Роман Дементьев.

Известно, что для дальнейшего выхода в финал им предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Сам же финал всероссийского конкурса пройдет с 13 по 17 марта текущего года в Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU