ХК "Челны" опоздал на матч с ХК "Ростов" в рамках ВХЛ
2 февраля в Ростове-на-Дону в субботу в рамках ВХЛ должны были встретиться команды хоккейных клубов "Ростов" и "Челны". Но впервые в истории своего клуба татарстанцы опоздали, и было принято решение перенести матч на более позднее время.
Встреча местных хоккеистов с командой автограда состоялась, и закончилась поражением гостей: 5:4 в пользу "Ростова".
Голы забили:
0:1 - Матвейков, 20:46
0:2 - Файзуллин, 21:56
0:3 - Ханнанов (Файзуллин), 23:56, +1
1:3 - Гиберт (Кулаков, Царёв), 25:17, +1
1:4 - Павлов, 28:14
2:4 - Туник (Коробов, Меркулов), 34:17
3:4 - Прохоров (Шевчук), 44:30, +1
4:4 - Шевчук (Кулаков, Мякинин), 59:59
5:4 - Прохоров (Мартынов), 63:13
ИСТОЧНИК KP.RU
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