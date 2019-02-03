ХК "Челны" опоздал на матч с ХК "Ростов" в рамках ВХЛ

СЕГОДНЯ 17:59 2019-02-03T17:59:14+03:00

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2 февраля в Ростове-на-Дону в субботу в рамках ВХЛ должны были встретиться команды хоккейных клубов "Ростов" и "Челны". Но впервые в истории своего клуба татарстанцы опоздали, и было принято решение перенести матч на более позднее время.

Встреча местных хоккеистов с командой автограда состоялась, и закончилась поражением гостей: 5:4 в пользу "Ростова".

Голы забили:

0:1 - Матвейков, 20:46

0:2 - Файзуллин, 21:56

0:3 - Ханнанов (Файзуллин), 23:56, +1

1:3 - Гиберт (Кулаков, Царёв), 25:17, +1

1:4 - Павлов, 28:14

2:4 - Туник (Коробов, Меркулов), 34:17

3:4 - Прохоров (Шевчук), 44:30, +1

4:4 - Шевчук (Кулаков, Мякинин), 59:59

5:4 - Прохоров (Мартынов), 63:13

ИСТОЧНИК KP.RU