В Чувашии на трассе опрокинулся микроавтобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-03T15:47:03+03:00

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Авария с участием пассажирскго микроавтобуса произошла 3 февраля, в воскресенье, в 10.40 на 52 километре автодороги "Чебоксары-Сурское". По предварительным данным, 53-летний водитель микроавтобуса "ГАЗ Луидор", направляясь из деревни Калинино Вурнарского района в Чебоксары, превысил безопасную скорость и вылетел на встречку, где микроавтобус опрокинулся на бок.

По предварительным данным, в момент ДТП водитель был трезв. Медицинская помощь потребовалась одной из пассажирок, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU