В казанском ЖК «Салават купере» открылся филиал детской поликлиники №4
В ЖК «Салават купере» столицы Татарстана по адресу: проспект Заречье, 28, открылся филиал детской поликлиники №4. Врачи в нем будут работать вахтовым методом. В день они смогут принимать не менее 110 человек.
В самом филиале для этого оборудовано семь кабинетов. Так, в медучреждении профилактические осмотры будут проводить хирург, лор, окулист и невролог. Кроме того, там будут делать ЭКГ по графику. Также по расписанию организую работу пункта выдачи молочного питания.
Для детей, прибывших на прием без записи, предусмотрен кабинет фельдшера. Тех, у кого есть жалобы на сыпь, диарею, рвоту или имеют симптомы иных и опасных инфекционных заболеваний, будут осматривать в фильтре.
Помимо этого, в этом филиале детской поликлиники отвели кабинеты и под забор биоматериалов, и под проведение массажа.
ИСТОЧНИК KP.RU