В казанском ЖК «Салават купере» открылся филиал детской поликлиники №4

СЕГОДНЯ 10:41 2019-02-02T10:41:58+03:00

Медики будут работать там вахтовым методом и смогут принимать в день не менее 110 человек

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В ЖК «Салават купере» столицы Татарстана по адресу: проспект Заречье, 28, открылся филиал детской поликлиники №4. Врачи в нем будут работать вахтовым методом. В день они смогут принимать не менее 110 человек.

В самом филиале для этого оборудовано семь кабинетов. Так, в медучреждении профилактические осмотры будут проводить хирург, лор, окулист и невролог. Кроме того, там будут делать ЭКГ по графику. Также по расписанию организую работу пункта выдачи молочного питания.

Для детей, прибывших на прием без записи, предусмотрен кабинет фельдшера. Тех, у кого есть жалобы на сыпь, диарею, рвоту или имеют симптомы иных и опасных инфекционных заболеваний, будут осматривать в фильтре.

Помимо этого, в этом филиале детской поликлиники отвели кабинеты и под забор биоматериалов, и под проведение массажа.

ИСТОЧНИК KP.RU