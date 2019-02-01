В ближайшее время газ на татарстанских заправках не подорожает

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-01T10:25:29+03:00

Сейчас стоимость газомоторного топлива в республике составляет в среднем 16 рублей за кубометр

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На пресс-конференции директор филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в Казани Булат Газизуллин сообщил, что, несмотря на предложения поднять цены на газовых заправках с 1 января, стоимость этого топлива в ближайшее время повышаться не будет.

Отмечается, что на сегодня средняя цена газомоторного топлива в республике равна 16 рублям за кубометр, равному одному литру бензина. За 2018 год газ на заправках подорожал на 2,5 рубля

В то же время также принимавший участие в пресс-конференции замглавы Минпромторга Татарстана Алексей Савельчев заявил о предложении и вовсе ввести мораторий на изменение стоимости газомоторного топлива сроком на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU