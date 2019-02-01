В Татарстане в цифру перевели 4,9% архивных документов

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-01T09:26:03+03:00

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На итоговой коллегии Госкомитета Татарстана по архивному делу было сообщено, что ы регионе уже оцифровано 4,9% всех документов отправленные в фонды на хранение. Это более 158 тысяч единиц. В 2017-ом этот показатель равнялся 2,7%.

Только за 2018 год этому подверглись 73 тысячи документов. А на развитие архивного дела в республике было направлено 243 миллиона рублей. Кроме того, в муниципальных архивах было обнаружено 865 особо ценных единиц хранения. Их также оцифровали и вскоре их всех внесут в Единую информационную систему.

ИСТОЧНИК KP.RU