В Татарстане врача-хирурга будут судить за гибель пациента

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-31T16:37:33+03:00

Своей вины он не признает

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Уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствии ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей" в отношении 47-летнего врача-хирурга Агрызской ЦРБ Алексея Шадрина передано в суд.

Все произошло, по версии следствия, в ночь на 15 мая 2018 года. Тогда в больницу привезли 35-летнего мужчину с резаной раной бедра. Шадрин после осмотра поставил предварительный диагноз и под местной анестезией провел первичную хирургическую обработку раны, наложил швы.

По мнению следствия, хирург, действуя небрежно, не в полном объеме провел диагностические мероприятия и не устранил источник кровотечения. Через шесть часов пострадавший скончался от колото-резанного ранения с повреждением глубокой вены бедра осложнившейся массовой кровопотерей.

- Свою вину Шадрин не признает, от дачи показаний отказался в соответствии со 51 статьей Конституции России, - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU