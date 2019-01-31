В Татарстане во время пожара погиб 56-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-31T14:49:37+03:00

Погибшего нашли во время разбора сгоревших конструкций.

Изменить размер текста: A A

Пожар в частном доме на улице Мирной в селе Черки Гришино Буинского района республики начался 30 января в 1.25. Спасателей вызвали соседи, когда увидели огонь.

В доме проживал 56-летний мужчина, и односельчане предположили, что он находится внутри - на улице его никто не видел.

Приехавшие пожарные обнаружили, что дом горит открытым огнем, рухнула крыша. Во время разбора завалов обнаружили останки владельца дома.

- В ходе разбора сгоревших конструкций сотрудниками пожарной охраны обнаружено тело мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана. - Площадь пожара составила 98 квадратных метров. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU