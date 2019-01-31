2019-01-31T14:49:37+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погиб 56-летний мужчина

ЧП произошло в Буинском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Погибшего нашли во время разбора сгоревших конструкций.Погибшего нашли во время разбора сгоревших конструкций.
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Пожар в частном доме на улице Мирной в селе Черки Гришино Буинского района республики начался 30 января в 1.25. Спасателей вызвали соседи, когда увидели огонь.

В доме проживал 56-летний мужчина, и односельчане предположили, что он находится внутри - на улице его никто не видел.

Приехавшие пожарные обнаружили, что дом горит открытым огнем, рухнула крыша. Во время разбора завалов обнаружили останки владельца дома.

- В ходе разбора сгоревших конструкций сотрудниками пожарной охраны обнаружено тело мужчины, - сообщили в МЧС Татарстана. - Площадь пожара составила 98 квадратных метров. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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