Улицы в Казани назовут в честь Героя Советского Союза, разведчика и юриста

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-31T10:35:22+03:00

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Пять новых улиц появятся в Советском районе Казани. Они будут располагаться на территории Университетского городка КФУ. При этом, названия для них уже придумали. Соответствующее постановление было подписано в Исполкоме городе и опубликовано в Сборнике документов и правовых актов.

Так, первая улица будет носить имя юриста, цивилиста, профессора Казанского и Московского университетов Габриэля Шершеневича. Вторую улицу нарекут в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца Казани Максима Дмитриева. Еще одну улицу назовут в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, похороненного в Казани, Михаила Зевахина. Четвертой улице дадут имя легендарного разведчика, участника Великой Отечественной войны Даяна Мурзина, а пятой – имя советского и российского историка, археографа, доктора исторических наук, члена Академии наук РТ, профессора Казанского государственного университета, заслуженного деятеля наук ТАССР Миркасыма Усманова.

ИСТОЧНИК KP.RU