2019-01-31T09:45:48+03:00
Происшествия

В Татарстане при пожаре погиб 56-летний мужчина

Его тело нашли, когда разбирали уже сгоревшие конструкции
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне вечером на единый номер экстренных служб «112» поступила информация о том, что в селе Турминское Кайбицкого района на улице Береговой горит частный дом.

Прибывших на место происшествия пожарных встретил местный житель. С его слов в горящем одноэтажном здании возможно находится его хозяин. Но к этом к моменту пламя настолько разошлось, что внутрь дома рухнула не выдержавшая крыша.

После тушения огня пожарные приступили к разбору сгоревших конструкций. Именно во время этой процедуры они и нашли в том месте, где была кухня, обгоревшее тело 56-летнего хозяина.

Со слов односельчан погибший в этот день выпивал. Как посчитали в МЧС Татарстана, предварительная причина произошедшего пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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