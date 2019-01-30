2019-01-30T17:26:14+03:00
Политика

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Казани о Ту-160М: Он будет оснащен уникальным оружием

Министр провел совещание на авиационном заводе имени С.П.Горбунова в столице Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
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Ту-160М должен поступить в российские войска уже в 2021 году.Ту-160М должен поступить в российские войска уже в 2021 году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В эту среду в Казань с рабочим визитом прибыл главы Минобороны России Сергей Шойгу. Здесь на местном авиационном заводе имени С.П.Горбунова министр провел совещание. Оно было посвящено вопросам поддержания в исправности вооружения, военной и специальной техники по номенклатуре Воздушно-космических сил.

Отметим, что сейчас в Казани для нужд армии собирается глубоко модернизированный самолет Ту-160М.

- Он будет оснащен новейшим бортовым комплексом обороны, современной надежной системой связи с усиленной помехозащищенностью, уникальным оружием, которое существенно расширит его боевые возможности при применении обычных и ядерных средств поражения. На самолет устанавливаются двигатели НК-32 второй серии, что значительно увеличит дальность и продолжительность полёта, - подчеркнул на совещании Сергей Шойгу.

Работы по серийному выпуску этого военного воздушного судна идут по намеченному графику. Ожидается, что первый модернизированный Ту-160М поступит в российские войска уже в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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