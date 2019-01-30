2019-01-30T18:22:36+03:00
Авто

В 2018 году в Татарстане 1 277 машин перевели на газомоторное топливо

Всего в республике метаном заправляют уже около 3 000 автомобилей
Олег ЛУГОВОЙ
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В 2019 году реализация программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» продолжится.В 2019 году реализация программы «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» продолжится.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Татарстане подвели очередные итоги программы по переводу автомобилей с бензина на газомоторное топливо. Так, 2018 год отметился тем, что с 2016-го метаном начали заправлять больше всего машин. На газ было переведено 1 277 единиц транспорта. Для сравнения, в предыдущем году такому переоборудованию подверглись в 1,5 раза меньше автомобилей.

В итоге по программе «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан» на метан перевели около 3 000 машин, из которых 1 310 принадлежат простому населению.

Напомним, в зависимости от вида техники, пунктам переоборудования на возмещение недополученного дохода Минэкономики Татарстана предоставляет субсидию до 30% от понесенных затрат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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