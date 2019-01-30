30 января в Казани перекроют часть улицы Карла Маркса
Причина этому - пожарные учения в отеле
Фото: pixabay.com
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В среду. 30 января с 13.30 будет временно перекрыто автомобильное движение на начале улицы Карла Маркса. Причина этому - пожарно-тактические учения в отеле по адресу Карла Маркса, 6.
Известно, что в мероприятии будут задействованы все экстренные службы города. В ходе учений они отработают эвакуацию издания и спасение людей с высоты в условиях задымления.
Когда автомобильное движение по данной улице будет восстановлено МЧС Татарстана не сообщает.
ИСТОЧНИК KP.RU