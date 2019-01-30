2019-01-30T11:17:58+03:00
Авто

30 января в Казани перекроют часть улицы Карла Маркса

Причина этому - пожарные учения в отеле
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В среду. 30 января с 13.30 будет временно перекрыто автомобильное движение на начале улицы Карла Маркса. Причина этому - пожарно-тактические учения в отеле по адресу Карла Маркса, 6.

Известно, что в мероприятии будут задействованы все экстренные службы города. В ходе учений они отработают эвакуацию издания и спасение людей с высоты в условиях задымления.

Когда автомобильное движение по данной улице будет восстановлено МЧС Татарстана не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ребенок останется с мамой!: деньги, собранные на благотворительных ярмарках в Нижнекамске, помогли спасти семью
Татарстан на первом месте в ПФО по объему товарооборота на одного человека
В последний день января 2019 года в двух районах Казани отключат свет
За 2018 год приставы Татарстана благодаря аресту имущества взыскали долгов на 900 рублей
Приставы в Татарстане помогли получить алименты на сумму более 1,3 миллиарда рублей
ВТБ и НИУ ВШЭ обсудят VR-технологии и блокчейн с финалистами олимпиады «Я – профессионал»
В Набережных Челнах здание института продают за 120 миллионов рублей
В Набережных Челнах у Дворца бракосочетания развернутся боевые действия
10 часов подо льдом: в Казани дайверы приступили к установке мирового рекорда
В Татарстане по факту незаконной добычи известняка с ущербом на 8 миллионов рублей возбудили уголовное дело
В Татарстане от отравления угарным газом пострадали два человека