30 января в Казани перекроют часть улицы Карла Маркса

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-30T11:17:58+03:00

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В среду. 30 января с 13.30 будет временно перекрыто автомобильное движение на начале улицы Карла Маркса. Причина этому - пожарно-тактические учения в отеле по адресу Карла Маркса, 6.

Известно, что в мероприятии будут задействованы все экстренные службы города. В ходе учений они отработают эвакуацию издания и спасение людей с высоты в условиях задымления.

Когда автомобильное движение по данной улице будет восстановлено МЧС Татарстана не сообщает.

ИСТОЧНИК KP.RU