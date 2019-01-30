2019-01-30T10:17:14+03:00
Наука

10 часов подо льдом: в Казани дайверы приступили к установке мирового рекорда

За аквалангистами следят российские и международные наблюдатели [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Антон РайхштатФото: Антон Райхштат
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30 января утром в столице Татарстана на озере Изумрудное начали устанавливать мировой рекорд. Дайверы подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества имени Алексея Леонова погрузятся в воду и, находясь подо льдом, не будут всплывать на поверхность в течение 10 часов.

Такая проверка на прочность человеческого организма нужна аквалангистам для предстоящих погружений в Арктике и Антарктиде.

За установкой мирового рекорда следят как российские, так и международные наблюдатели. Кроме того, на месте присутствуют и врачи из Военно-медицинской академии имени Кирова.

На данный момент дайверы уже погрузились под лед, на поверхность они должны выйти лишь после 19.00.

Фото: Антон Райхштат

Фото: Антон Райхштат

ИСТОЧНИК KP.RU

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