УФАС Татарстана выявила картель с доходом более полумиллиарда рублей

СЕГОДНЯ 08:51 2019-01-29T08:51:05+03:00

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Во время брифинга заместитель руководителя УФАС ТаТарстана Сергей Попов сообщил, что выявлен картельный сговор во время электронных торгов на сумму в 553 миллионов рублей. Под подозрения антимонопольщиков попали поставщики медицинских расходных материалов нейрохирургии. В итоге доход победителей участников аукционов превысил 553 миллиона рублей. Но выявленный факт сговора послужил основанием для наложенния на игроков штрафа – 43 миллиона рублей. Ближайшие три года они врядли смогут участвовать в торгах - им грозит дисквалификация.

Попов рассказал, что во время расследования сотрудники службы проверили более 330 аукционов. Выяснилось, что имя победителя все знали заранее, еще до объявления результатов. При этом снижение цен на торгах было минимальным.

В ходе расследования антимонопольщики исследовали более 330 аукционов. Победителя определяли заранее, до завершения конкурса, говорит Попов. А «снижение цен на торгах было минимальным».