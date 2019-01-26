В Татарстане спасатели помогли четырем замерзавшим на трассе женщинам
В их машине закончился бензин
Фото: пресс-служба МЧС республики.
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Около 6:00 26 января в службу спасения поступил сигнал о том, что на 941 киометре трассы М-7 в Мамадышском районе заглохла машина. Речь шла о "Рено Дастер". У автомобиля закончился бензин. В салоне находились четыре женщины. Двум из них было по 34 года, одной 35 и еще одной 56 лет.
На улице было больше 20 градусов мороза. Женщины замерзали в необогреваемой машине. Благо спасатели успели вовремя. Они пересадили женщин в свой автомобиль, напоили горячим чаем, а затем сопроводили до ближайшей гостиницы.