В Казани на улице Губкина насмерть сбили девушку: от удара пешеход отлетела на несколько метров

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-25T14:40:13+03:00

На момент приезда "скорой" пострадавшая была еще жива, но спасти ее жизнь врачам не удалось

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В пятницу, 25 января, в 12.50 в Казани автомобиль марки "Kia" насмерть сбил девушку. ДТП произошло на перекрестке улиц Губкина и проспекта Победы. На момент приезда "скорой помощи" пострадавшая была еще жива, но вскоре скончалась от полученных травм.

По информации ГИБДД Казани, погибшая не имела при себе документов. Ее личность пока не установлена. На вид девушке до 25 лет.

По предварительной версии, она пересекала дорогу по пешеходному переходу, а водитель "Kia" проезжал перекресток на уже моргающий зеленый сигнал светофора. Удар был настолько сильный, что, судя по всему, девушка отлетела на несколько метров. Скорость сбившей ее иномарки была высокой.

В соцсетях казанцы отмечают, что на этом участке дороги всегда довольно опасно.

- На этом перекрестке очень опасно. Все время нарушают, разворачиваются через рельсы, хотя и запрещено. В сторону Царицына поворачивают налево. Конечно, собьют, - пишет интернет-пользователь Ильдар Газизов.