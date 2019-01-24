В центре Казани запустили стелу с часами обратного отсчета до начала WorldSkills-2019

СЕГОДНЯ 16:48 2019-01-24T16:48:11+03:00

В церемонии нажатия кнопки участвовали также президент Татарстана и зампредседателя Правительства России

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В этот четверг, 24 января, в центре Казани на улице Баумана торжественно открыли стелу с часами обратного отсчета до начала мирового чемпионата по рабочим специальностям WorldSkills-2019, который пройдет в столице Татарстана.

В церемонии запуска часов приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, зампредседателя Правительства России Татьяна Голикова, мэр Казани Ильсур Метшин, а также президент WorldSkills International Саймон Бартли и гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов.

- Проведение этого чемпионата – еще одна возможность для молодежи проявить себя, – сказала во время нажатия символической кнопки Голикова.

Кроме того, в этот день на улице Баумана представили еще одного посла WorldSkills-2019 - российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева.

- Через 200 дней к нам начнут приезжать гости, и мы должны достойно их встретить, показать наше гостеприимство, наши традиции, поэтому всем нам успехов, – в свою очередь заявил на церемонии президент Татарстана.