Общественный порядок в Татарстане будут охранять казаки

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-24T14:26:58+03:00

Сделано это будет с целью совершенствования системы взаимодействия с российским казачеством Фото: Алина ГАБДУЛИНА

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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал "План мероприятий по реализации в 2019-2020 годах в Татарстане Стратегии развития государственной политики России в отношении российского качества до 2020 года"

Так, к охране общественного порядка в составе народных дружин будут привлечены местные казаки. Ответственным исполнителем мероприятия в распоряжении значится региональное МВД. Сделано это будет с целью совершенствования системы взаимодействия с российским казачеством.