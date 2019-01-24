Общественный порядок в Татарстане будут охранять казаки
Соответствующее распоряжение уже пописал Алексей Песошин
Сделано это будет с целью совершенствования системы взаимодействия с российским казачествомФото: Алина ГАБДУЛИНА
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Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал "План мероприятий по реализации в 2019-2020 годах в Татарстане Стратегии развития государственной политики России в отношении российского качества до 2020 года"
Так, к охране общественного порядка в составе народных дружин будут привлечены местные казаки. Ответственным исполнителем мероприятия в распоряжении значится региональное МВД. Сделано это будет с целью совершенствования системы взаимодействия с российским казачеством.