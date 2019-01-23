2019-01-23T13:07:37+03:00
Общество

КФУ занял второе место в России по количеству иностранных студентов

Помимо этого, вуз получил предложения открыть свои филиалы в Китае и странах СНГ
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: из материалов пресс-службыФото: из материалов пресс-службы
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Казанский федеральный университет (КФУ) занял второе место в России по количеству зарубежных студентов. На сегодняшний день в данном вузе обучается более 7 тысяч иностранцев из 98 стран мира. По числу студентов из других стран татарстанский вуз уступил лишь Российскому университету дружбы народов.

Об этом заявил проректор КФУ по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиуллин во время пресс-конференции 23 января.

Ректор вуза Ильшат Гафуров отметил, что университет уже получил предложения открыть филиалы в Китае и странах СНГ, чем он и будет заниматься в 2019 году

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