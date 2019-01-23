В 2018 году в Чувашии убивали в два раза меньше
На итоговой коллегии МВД Чувашии его глава Сергей Неяскин сообщил, что в 2018 году в республике было зарегистрировано 11 824 преступлений. Спад на 7,6% по сравнению с 2017-м. Тогда речь шла о 12 794 случаях, когда преступался закон.
Также в Чувашии за прошлый год было совершено меньше особо тяжких преступлений, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, краж и мошенничеств.
- В два раза меньше совершено убийств. Более чем на 30% сократилось число разбоев, грабежей, поджогов и угонов. Оздоровилась оперативная обстановка в жилом секторе, а также в общественных местах, на улице, – отметил глава МВД Чувашии.
Также, по его словам, в республике раскрываемость особо тяжких и тяжких преступлений превысила 74% – это лучший показатель в Приволжском федеральном округе и третий результат в России.
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