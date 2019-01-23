ПСО «Казань» хочет отсудить у исполкома Казани более 404 миллионов рублей
Причина конфликта пока неизвестна
Фото: pixabay.com
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Стало известно, что в понедельник, 21 января, производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» подало иск в Арбитражный суд Татарстана в отношении Управления капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета Казани. Соответствующие данные появились в картотеке суда. ПСО требует от исполкома города 404,5 миллиона рублей.
Причины конфликта пока неизвестны. Известно лишь, что заявление было направлено в раздел «экономические споры по гражданским правоотношениям».