2019-01-22T18:41:59+03:00
Дом. Семья

Жители Новочебоксарска выбирают имя для зубренка из Ельниковской рощи

Победитель конкурса получит месячный абонемент в зоопарк
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба зоопарка "Ельниковская роща"Фото: пресс-служба зоопарка "Ельниковская роща"
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В сентябре 2018 года в зоопарке "Ельниковская роща" в Новочебоксарске родился зубренок. Тогда сложно было определить его пол, так как его мать Мулана никого не подпускала к своему детенышу.

Сейчас же стало ясно, что это "мальчик". В связи с этим администрация зоопарка решила запустить конкурс на имя зубренка.

- Наша Мулана из Прикоско-Террасного заповедника и наверняка занесена в племенную книгу. Согласно этой книге, зубрятам кавказско-беловежской линии даются клички, начинающиеся на слог "Му". Давайте не будем нарушать традицию, - призывает сотрудник "Ельниковской рощи" Николай Гаврилов.

Известно, что победитель получит месячный абонемент на бесплатное посещение зоопарка.

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