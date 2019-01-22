В туристическое межсезонье в Казань на тур по барам и в аквапарк пригласят студентов
Во время итоговой коллегии Госкомитета по туризму Татарстана стало известно кого будут заманивать в Казань во время туристического межсезонья.
Так, Центр развития туризма Татарстана планирует запустить новый продукт – поездку в столицу республики на три дня для студентов.
За 5 990 рублей молодых людей ожидают подарки, презентация образовательного сегмента, угощение национальными татарскими блюдами, гайдинг по молодежным местам проживания, а также посещения казанских баров и аквапарка.
Все это, по мнению авторов нового турпродукта, поможет в низкий сезон заполнить городские отели и хостелы.
Кроме того, в Центре развития туризма Татарстана предложили и промышленное направление для бизнесменов. Этот тур сейчас разрабатывается вместе с Набережными Челнами.
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