В туристическое межсезонье в Казань на тур по барам и в аквапарк пригласят студентов

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-22T13:55:35+03:00

Скорее всего, предложенный студентам бархоппинг будет запланированным, а не спонтанным. Фото: Андрей АБРАМОВ

За это молодым людям придется выложить 5 990 рублей

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Во время итоговой коллегии Госкомитета по туризму Татарстана стало известно кого будут заманивать в Казань во время туристического межсезонья.

Так, Центр развития туризма Татарстана планирует запустить новый продукт – поездку в столицу республики на три дня для студентов.

За 5 990 рублей молодых людей ожидают подарки, презентация образовательного сегмента, угощение национальными татарскими блюдами, гайдинг по молодежным местам проживания, а также посещения казанских баров и аквапарка.

Все это, по мнению авторов нового турпродукта, поможет в низкий сезон заполнить городские отели и хостелы.

Кроме того, в Центре развития туризма Татарстана предложили и промышленное направление для бизнесменов. Этот тур сейчас разрабатывается вместе с Набережными Челнами.

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