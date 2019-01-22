В 2018 году в Казани поток авиапассажиров вырос почти на 20%: самые популярные направления

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-22T11:39:36+03:00

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В аэропорту Казани подвели итоги ушедшего 2018 года. Так, было подсчитано, что главная воздушная гавань Татарстана обслужила 3 миллиона 141 тысячу пассажиров. Это оказалось больше на 19,8% чем в предыдущем – 2017 году. Тогда аэропорт принял 2 миллиона 620 тысяч человек.

В 2018 году таких показателей удалось добиться благодаря ЧМ-2018. В период мундиаля аэропорт Казани принимал рейсы, в частности, из Боготы, Дохи, Парижа, Лондона, Берлина, Копенгагена, Леона, Вены, Кракова, Цюриха, Варшавы, Инсбрука, Брюсселя и Кельна. Всего же было совершено 18 042 самолетовылета. Это 81 направление, 48 из них – международные.

По России чаще всего летали в Анапу, Калининград, Екатеринбург, Сочи и Санкт-Петербург. Но больше всего пассажиров было на рейсах Москва-Казань- Москва – 1 миллион 391 тысяча человек.

Среди же заграничных направлений самым популярным стала турецкая Анталья – 45 4509 пассажиров. В том числе чаще летали в Дубай, Стамбул, Джербу, Салоники, Пхукет и Франкфурт-на-Майне.