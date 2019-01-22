В Татарстане создали шесть новых сортов картофеля

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-22T09:06:18+03:00

В республике вывели шесть новых сортов картофеля Фото: Из материалов пресс-службы

Один из них - "Танго", по своим показателя превосходит один из лучших сортов

Изменить размер текста: A A

Селекционеры Татарстана на протяжении последних 10 лет выводили новые сорта картофеля. И на этот поприще достигли хороших результатов, о чем рассказал на совещании в Доме Правительства республики сообщил доктор сельскохозяйственных наук Марсель Тагиров.

В республке создано шесть вирусоустойчивых сортов картофеля. Но работа на этом не останавливается - ежегодно проводится эколого-географическое испытание 70 сортов российской селекции. Современные сорта картофеля, созданные в институте, где работает профессор Тагиров, отличаются от российских аналогов повышенной урожайностью, повышенным содержанием крахмала.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поинтересовался, существуют ли сорта, сопоставимые по своим качествам с легендарным сортом картофеля – Лорх. Выяснилось, что новый сорт картофеля - Танго, превосходит легендарный сорт по целому ряду показателей. Он отличается более высокой урожайностью - 335ц/га, содержанием крахмала от 15 до 23% и содержанием растительного белка до 3%.