2019-01-22T09:06:18+03:00
Общество

В Татарстане создали шесть новых сортов картофеля

Один из них - "Танго", по своим показателя превосходит один из лучших сортов
Лика ИСАЕВА
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В республике вывели шесть новых сортов картофеляВ республике вывели шесть новых сортов картофеляФото: Из материалов пресс-службы
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Селекционеры Татарстана на протяжении последних 10 лет выводили новые сорта картофеля. И на этот поприще достигли хороших результатов, о чем рассказал на совещании в Доме Правительства республики сообщил доктор сельскохозяйственных наук Марсель Тагиров.

В республке создано шесть вирусоустойчивых сортов картофеля. Но работа на этом не останавливается - ежегодно проводится эколого-географическое испытание 70 сортов российской селекции. Современные сорта картофеля, созданные в институте, где работает профессор Тагиров, отличаются от российских аналогов повышенной урожайностью, повышенным содержанием крахмала.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поинтересовался, существуют ли сорта, сопоставимые по своим качествам с легендарным сортом картофеля – Лорх. Выяснилось, что новый сорт картофеля - Танго, превосходит легендарный сорт по целому ряду показателей. Он отличается более высокой урожайностью - 335ц/га, содержанием крахмала от 15 до 23% и содержанием растительного белка до 3%.

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