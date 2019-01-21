В Чувашии на трассе М-7 водитель пытался закопать в снег тело сбитой им женщины

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-21T17:30:39+03:00

Автомобиль после наезда на пешехода скрылся. Фото: МВД по Чувашской Республике

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Авария с участием иномарки "Рено Логан" и пешехода произошла 21 января в 7.20 в Цивильском районе Чувашии. Возле деревни Табанары 32-летний водитель иномарки сбил пенсионерку, переходящую оживленную трассу М-7 "Москва-Уфа". От полученных травм она скончалась на месте.

Вместо того, чтобы вызвать на место ДТП полицию, водитель решил скрыться. Но сначала оттащил в кювет тело погибшей и забросал его снегом. И только после этого он уехал.

Попытку скрыть тело сбитой женщины заметили свидетели. Они сообщили обо всем в полицию и передали приметы автомобиля, совершившего наезд. Иномарку задержали сотрудники специализированного батальона ДПС оперативного реагирования МВД Чувашии.

Водитель пытался скрыть тело погибшей женщины в снегуФото: МВД по Чувашской Республике

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

Кроме того, устанавливается личность погибшей пенсионерки. При себе у нее не было документов.